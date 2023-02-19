逆境「上游」26學生獲獎　獨臂女飛魚脫穎　Beatbox新星圓夢

每個學生都有平等的教育權利及學習機會，為自己的人生力爭上游。《向上游教育慈善基金》為有需要學生提供經濟及學習援助，每年舉辦的「向上游獎勵計劃」今日(19日)舉行第8屆頒獎禮，收到約400份申請，最終26名學生突圍而出獲獎，當中先天缺手臂的學生克服殘障，在游泳比賽中奪佳績；亦有學生在逆境中奮進，透過音樂及朗誦找到自身價值。得獎者分別獲得3,000港元價值的獎學金及禮品，以及1,500港元課程代用券。

上述得獎學生大多面對自身家庭、健康、學業等困難，中學組別得獎者區同學，就為一個天生沒有左前臂的泳手。她難以在水中平衡和控制身體轉動，但她積極克服缺陷、發展游泳興趣，最終在巴林2021亞洲青少年殘疾人運動會女子游泳項目中，勇奪3銀1銅佳績，並於同年榮獲「傑出青少年運動員」殊榮。同組別的張同學自幼父母離異，生活捉襟見肘，遭受校園欺凌，惟他在逆境中奮勇向前，並且憑藉歌唱及朗誦天賦，橫掃校際朗誦節及音樂節等比賽獎項，尋回自身價值。

至於大專組的獲獎者高同學在破碎家庭長大，依靠父親贍養費支撐生活。高同學是個Beatbox(節奏口技)高手，一直堅持追夢，於多個Beatbox比賽獲得優異成績，不但為家人改善生活質素，更創辦「Cyphinal Beatbox」推廣相關音樂文化。他在頒獎禮中即席表演Beatbox，不但獲得台下雷動掌聲，亦讓大家見證他成為Beatbox界新星的魅力。