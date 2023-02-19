聯院突墮手術燈　探病市民斥「不能接受」　倡撥資做好檢查

聯合醫院昨日(18日)有手術燈突然墮下，傷及一名在場職員。《東網》記者今日(19日)前往該院視察，有到場探病的市民表示「不能接受」，由於有親屬正住院，對意外感到後怕，認為院方應撥資做好檢查維修，亦有市民則形容「好得人驚」，建議應如電梯等進行例行檢查。另有院內職員相信院方在出事後會加強檢查。

前往聯合醫院探病父的市民戴先生直言事件不能接受，反問若發生在手術途中病人「點算呢？」認為院方應檢查清楚儀器是否穩固，亦應撥出資金進行檢查及維護，以減少日久失修等情況出現。他又指由於聯合醫院歷史悠久，加上家父早前亦曾入院需做手術，雖然當時沒有發生類似意外，但對於手術燈突墮下感到後怕，認為院方日後應定時檢查並作記錄。

對於聯合醫院有手術燈突然墮下，市民陳小姐表示雖屬個別事件，但形容意外「好得人驚」，又指若意外在手術期間發生，病人手術途中即使有意識都「走唔到」，故認為應如升降機或電梯般，定期進行例行檢查並列明保養時限。至於在聯合醫院工作的陳先生則認為，手術燈太大且手術室等設備運作已久，故若出現日久失修或機器跌下來都「好平常」，他相信出事後院方會加強檢查，但對於責任誰屬則難判斷。