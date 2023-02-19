高鐵站外擺賣冰糖葫蘆　孖辮妹遭質疑違逗留條件

新冠疫情下停運逾3年的西九龍高鐵站，重開後除人流再現，更有冰糖葫蘆賣？有網民今日(19日)貼出一張聲稱攝於高鐵站對出柯士甸站出口的圖片，只見一名疑似旅客的女子，站在黃色行李箱旁，附近更擺有插滿冰糖葫蘆的支架，並設有招牌以中英文寫上「冰糖葫蘆」，懷疑正在擺賣。貼文亦特別提及「中港風味冰糖葫芦」及「甜品專才」，引來一眾網民熱議女子是否違法或違反逗留條件。

從圖片所見，扎着孖辮、戴上眼鏡的女子上身牛仔外套卻顯得陳舊有污漬及破洞，但其下身牛仔褲相對乾淨，雖然其中一隻鞋甩鞋帶，不過波鞋卻潔白，加上行李箱亦保護得較完整。有網民猜測該女子是為求掙車費，並為她留言打氣「加油」。但有留言則指出「正常嚟講一般穿着情況，鞋褲會比外套更早污糟」，思疑女子非旅費不足，認為與近日「賣身葬父」等人士類似。

此外，有網民則認為該女子涉嫌從事無牌小販及違反逗留條件，亦有人問到「食環(署)去咗邊？」過去有律師曾指出，無牌小販可因無牌擺賣及阻街被檢控，而市民光顧無牌小販，於法律上亦屬協助教唆，屬同等罪行。雖執法部門鮮會檢控光顧者，但市民亦不應以身試法。

根據《公眾衞生及市政條例》，除非領有該署簽發的小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，違例者會被檢控，最高可被判罰款1萬港元及監禁6個月。此外，任何人在公眾地方造成阻礙，該署可根據《簡易程序治罪條例》提出檢控，違者最高可處罰款500港元及監禁3個月。另外，任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。