車Cam直擊：盧慈田村前車突無打燈左轉　司機煞車惹熱議

周末假期不少人選擇駕車外出遊玩，不過都要小心路面情況。有市民今日(19日)在網上社交平台貼出一段約13秒的車Cam片，只見其駕車沿大埔汀角路往新娘潭方向行駛，途徑盧慈田村外，並與前方車輛保持一段距離，惟前車在無打燈的情況下突然收油左轉入村，錄片車輛司機立即煞車，所幸沒有發生意外，不過卻因錄片司機有否保持安全距離引起網民激烈辯論，甚至有人要求發貼者刪貼文。

發貼者除上傳片段外，又在貼文表示「(前車司機)隻手跛就唔好揸車，要轉入村口燈都唔打」。不過一眾網民卻在留言區展開激烈討論，其中有人反問「有法例要打燈？」不過有留言則回覆指出「打燈係畀後面嘅車睇，畀後車有預備」直言「要去駕駛改進課程上堂」。

另有人指錄片司機「跟車太貼仲賴人」，甚至有人留言「根本就是不知所謂」，更着該司機「醒少少啦！其身不正都敢去話人！」但發貼者貼出其中一段車Cam片截圖，目測與前車有約3輛車的距離，並道「咁都太貼既話 我真係唔知點揸車」。亦有網民認為前車無打燈，加上收油突然「有啲搏你撞嘅感覺」。不過貼文中有留言相當激進，夾雜粗口要求刪貼，發貼者無奈道「又唔關我老母事嘅」。