八達通設銀聯付款二維碼　通關後用量升5倍　加強推廣吸客

中港恢復免檢疫通關，兩地民眾多了往來，而內地流行電子支付，習慣現金交易的港人北上難免遇阻滯。八達通手機應用程式早前增設銀聯二維碼付款功能，用戶可在本地或外地支援銀聯的商舖消費，八達通公司指自上月初中港通關以來，相關使用量已升5倍，展望旅遊業正逐步復甦，預期增長持續正面。至於適用於兩地乘搭公共交通的八達通「一卡通」，最快今年第2季推出，目前正進行最後測試。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，港人熟悉八達通，市場滲透率高，目前手機用戶已達200萬。她指，全球支援銀聯二維碼的銷售點已多達3,000萬個，加上毋須開內地銀行戶口、內地手提電話號碼等，故八達通手機應用程式的銀聯付款二維碼，較其他電子支付平台更方便、直接。至於對比實體八達通卡，手機八達通卡用戶的消費能力更佳，其交易額已高50%。

另外，旅客版八達通手機應用程式的下載量近期錄得3倍增長，旅客可用外國信用卡即時開通及增值八達通，離港時取消則可退還餘額至信用卡。李玉兒形容，訪港旅客的潛在客群不小，新冠疫情前本港旅客數量逾6000萬人次，而他們留港短短數日，人均八達通消費金額約500元內，主要用作乘搭交通工具或小額交易，相信長遠手機應用程式或改變其消息模式。她認為，長遠旅客版八達通手機應用程式的下載量樂觀，因為訪港旅客量回升，而八達通亦會加強推廣，例如針對內地旅客而在小紅書等內地電子媒體上宣傳，並計劃與香港旅遊發展局合作，配合復常後的旅遊推廣。