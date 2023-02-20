經皮腎造口術首次引入新敷料　降低阻塞移位風險

癌症及阻塞性腎病患者需進行經皮腎造口術(PCN)，即利用導管通過皮膚直接插入腎臟以將尿液排出，惟術後易出現導管移位、堵塞和感染等與導管相關的併發症，甚至入院。伊利沙伯醫院資深護師(泌尿外科護士診所)金琬瀞指，患者因長期需「孭尿袋」已嚴重影響日常生活，再面對上述問題，無疑是雪上加霜，更有患者因而有輕生念頭。她遂推行PCN護理計劃，首次由外國引入「敷料」取代傳統的普通紗布覆蓋導管位置，降低阻塞和移位的風險。

她說：「PCN利用手術綫將喉管與皮膚縫合，再以普通紗布覆蓋，但易甩，可能被人撞一撞都會甩，而且喉管在病人後方，好難看實。」患者一般每隔2、3日便要返回門診更換紗布及檢查傷口。她分享，一名72歲子宮頸癌女患者，接受PCN後經常因移位問題而多次進出醫院，並說：「她每晚睡覺都因擔心喉管被壓、移位導致無法排尿而失眠，感到好焦慮好失落，每朝等到我回醫院才敢安心睡。」

事件促使金下定決心策劃PCN護理計劃，於2021年首次於外院內引入引流固定敷料，敷料底層有豬油膏保護周邊皮膚，減少發炎風險，且有預留喉管固定位置，避免被壓歪或變形。該敷料售價約50港元一片，雖然貴，但成效好高。病人更可延長至7日才洗傷口及更換敷料，腎喉移位率由13.2%大幅下降至1.4%，該院約200名患者的生活質素得到大大改善。

此外，病人以往如遇腎喉問題需到急症室輪候，再安排泌尿科處理，醫院設立PCN護理護士診所處理緊急個案，病人可直接致電護士診所，因應情況安排覆診，以減低急症室負荷。計劃推出後，因PCN併發症導致的非預期入院個案減少逾3成。