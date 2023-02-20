泌尿外科患者受困擾　資深護師引入技術改善尿失禁

「我覺得自己似裁縫般，需要運用專業知識為病人訂製稱身的治療方案」。伊利沙伯醫院資深護師（泌尿外科護士診所）金琬瀞形容，泌尿外科所涉及的例如排尿困難、尿頻等，大多都是不會致命，但極令人困擾。投身杏林多年的她，為改善泌尿外科患者生活質素，於2019年在外國引入「經皮脛神經電刺激」(PTNS)到醫院，患嚴重膀胱過動症的病人即使藥物治療無效，亦可免除手術之苦，以針灸原理改善尿失禁等症狀。

一名育有兩子的48歲單親媽媽，患有嚴重膀胱過動症，需要每10至15分鐘小便一次，因尿失禁問題不時出現尷尬情況。她是一名茶餐廳侍應生，白天工作時間長，惟因頻頻跑廁所「老闆覺得佢偷懶」而遭辭退，兒子亦因覺得「阿媽好無用」而嫌棄她，對她的生活及經濟狀況造成影響。患者承受沉重精神壓力，甚至出現抑鬱，其後接受PTNS治療，尿頻情況得到改善，現已與常人一樣可一小時小便一次，更可重投職場，成為一名保安員。

金表示，伊院有2至3成患者均患有膀胱過動症，過往治療此類患者會以藥物或手術治療，惟藥物治療未必人人有效，且易出現副作用，包括口乾舌燥、便秘等；手術則屬於入侵性治療，需要全身麻醉及剖開膀胱，她直言：「通常病人一聽到會好驚，唔易接受。」醫院於2019年引入PTNS，即經皮脛神經電刺激使用針灸的細針，在三陰交穴位插入，接上特定電源與調整能量後，利用電能刺激後脛神經，經由神經調節可抑制逼尿肌過度活動，減少膀胱不正常收縮，改善其尿急感與尿失禁症狀。

患者每周一次接受療程，每次30分鐘，經12次治療後可改為每月一次。金續指，大多病人在接受第6次治療已見成效，尿滲、夜尿等徵狀得到大大改善。此療法於美國及英國已沿用10年之久，早年金琬瀞曾到外地交流，深信PTNS有一定成效，當時已有意將PTNS引入香港，惟由於需要實際醫療數據支持，故最後等待10年，至2019年成功獲醫管局接納使用，現正引入至7個聯網。金琬瀞去年更獲醫院管理局2022年度傑出員工獎，她期望日後可有更多患者受惠。