港大推資源配對程式　助殘疾人士求職　促進社會共融

社會近年關注殘疾人士權益，冀促進社會共融，不少有心人士都希望支持涉及社會共融項目，但同時有部分組織因為找不到資源而令其社會共融項目取不到進展。為促進有效資源配對，香港大學公民社會與治理研究中心負責的「賽馬會共融．知行計劃」— 聚創樂融計劃，推出以推動社會共融為主題的流動應用程式「資源配對點」(InMatch)，可提供適合殘疾人士的職位空缺，亦可方便殘疾人士求職。

該程式的主要功能包括發表創新共融點子或活動；尋找合適資源，包括尋找適合殘疾人士的職位空缺；提供資源支援共融項目，包括招聘殘疾人士工作的資訊；以及發佈及瀏覽最新共融活動及資訊。該程式涵蓋的用戶群組非常廣泛，企業可用於連繫及支持推動共融的團體，優化其於「環境、社會和管治」(ESG)方面的表現。學校、社福機構、家長組織及社企可用於尋找資源及活動推廣。家長、有特殊學習需要人士及殘疾人士則可透過程式瀏覽共融資訊，掌握更多有關訊息及資源。社區人士亦可與真正有需要的社群分享資源。

香港大學公民社會與治理研究中心於2002年12月成立，其負責的「賽馬會共融．知行計劃」為期3年，目標以行動來重新定義殘疾人士及其工作類型，跳出傳統工種框框，讓殘疾人士有更多合適機會，多角度肯定他們的能力及對社會所作貢獻。該計劃下的聚創樂融計劃，將研究現時本港殘疾人士的就業狀況，促使不同持份者及社區人士反思及重新構想共融就業的必要元素，建立資訊共享平台。中心亦集合社會上不同資源，建立多樣化行動平台，孕育更多創新意念，知行合一，建構一個更加共融，可持續的社會。