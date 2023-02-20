東方日報A1：公院崩壞事故頻生　聯合冧手術燈傷人

公立醫院崩壞，醫療事故頻生，聯合醫院發生罕見的冧手術燈意外，其中一間手術室的一組大型手術燈連支架，突然從天花墜下，壓落手術床，手術燈的電線仍半天吊繫於天花與燈支架之間，幸好當時手術室並無進行手術，否則後果不堪設想，但有一名麻醉助理被擊中肩受傷。醫院管理局表示，承辦商初步發現，事件有可能與螺絲狀態有關，連同出事的手術燈，使用同型號手術燈的手術室共有30間。

據消息稱，本港大部分醫院的手術燈均向同一承辦商採購，而聯合醫院有額外安裝顯示屏，懷疑手術燈負荷太重，導致意外。醫管局則稱，意外發生後，已通知各醫院聯網暫時避免使用該型號的手術燈，以確保病人及員工安全。醫管局亦安排保養承辦商全面檢查各公立醫院使用同型號手術燈的29間手術室，確保所有手術燈可安全使用。

承辦商初步發現，事件可能與手術燈的螺絲狀態有關，聯合醫院共有5支手術燈螺絲狀態同樣有問題，承辦商會安排盡快更換，亦正檢查其他公立醫院同品牌的手術燈，預計未來幾天內完成。當局會密切監察進度。醫管局表示，所有公立醫院的緊急手術服務維持正常，但部分非緊急手術服務可能會受影響，需要改期，醫院會盡快通知受影響病人。

病人政策連線主席林志釉形容事件罕見，不能接受，若有病人，肯定首當其衝，面臨危險，尤其手術中病人被麻醉，意外時無法躲避，會造成人命傷亡。對於事故原因，林認為當局應深入調查，是否出現使用不當導致超負荷、是否涉及人為錯失等。手術燈經常移動，難免出現疲勞，他質疑醫院有否恒常檢查，以及會否有同類型隱患。對於當局解釋螺絲狀態引致塌下，他表示不能容許一個小問題，引致一個大問題發生；建議應同時檢查其他型號及品牌的手術燈。

議員陳凱欣也稱事故嚴重：「試問連手術室的基本安全也沒有保障，醫院如何救人？」醫管局理應開誠布公，釋除公眾疑慮，並深入徹查，清楚交代事件與保養維修、儀器材料質素等範疇的關係；亦要交代如何確保其他醫院手術室情況安全，如何杜絕同類事再發生等。

聯合醫院已透過早期事故通報系統向醫管局報告，當局已委託分析事故的工程專家協助分析事件成因，並要求承辦商深入調查，以確定事件成因，並於完成後提交報告。

醫管局指負責有關手術燈保養的承辦商為Getinge，燈的牌子為Maquet；獨立調查專家是林超雄博士；該院的手術燈曾於2022年12月保養。

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