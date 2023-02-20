藝術介入　支援有特殊教育需要學童

明愛蘇沙伉儷綜合家庭服務中心去年6月開始推行為期年半的Arts守同行家庭支援計劃，支援有特殊學習需要的學童及其父母。為向公眾推廣藝術介入及父母支援有特殊教育需要學童的角色和需要，昨在荃灣愉景新城中庭舉行「觸夢探索館」公眾體驗活動。內容包括觸感藝術親子工作坊、職涯規劃分享會和計劃成果展覽。

參加過藝術親子小組的父親和子女協助帶領藝術工作坊，以及其中一位兒時確診過度活躍症的過來人，分享如何克服學習挑戰，創建現在的職業導向。而兩位分享嘉賓均提出，家庭對有學習障礙的小朋友的包容和愛護，是令他們克服困難的最大關鍵，找到未來。他們建議家長嘗試認識自己孩子的特性，每個人學習方法不同，需要家長鼓勵和協助他們尋找興趣和自己學習的特性。

此計劃以不批判、不競爭的藝術介入手法，透過推行平行小組及在社交媒體推廣計劃。目的為增強學童及家長的親子關係、提升個人掌控能力和加強自我關顧情緒的能力，讓他們一家人更有信心共同面對挑戰。此計劃特別着重父親親職角色與孩子建立互助關係，同時讓作為主要照顧者的母親有喘息空間，增強自我療愈能力。最終夫妻關係和親子關係也能強化，改善孩子專注力和情緒管理，增加一家人的幸福感。