醫管局巡查29同型號燈架　12例螺絲鬆脫　涉事手術室須停用

聯合醫院發生罕見的冧手術燈意外，其中一間手術室的一組大型手術燈連支架，突然從天花墜下，壓落手術床，手術燈的電線仍半天吊繫於天花與燈支架之間，幸好當時手術室並無進行手術，否則後果不堪設想，但有一名麻醉助理被擊中肩受傷。醫管局安排保養承辦商全面檢查各公立醫院使用同型號手術燈的29間手術室，巡查後再發現多間醫院29支手術燈，當中12支有螺絲鬆脫，12間手術室要停用，來自4個不同聯網的醫院，其中聯合醫院涉及5支，來自同一供應商，但不同型號，預料今日會完成檢查。其他供應商的手術燈，基於安全考慮，局方亦會檢查，預料數日內完成。

意外中有醫護人員受傷，醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)黎靖匡表示，當時1名麻醉助理正在檢查手術燈。目前會從螺絲批次物料、維修保養等方向調查成因。

醫管局高級行政經理(工程)源柏樑表示，出事的手術燈連支架已使用11至12年，估計重約100多磅至200磅，6口螺絲全部斷裂，初步相信涉及螺絲鬆脫導致組件受壓及破損。事發後，當局已檢查同一供應商、不同型號的手術燈，初步認為無大問題，同時亦正檢視其他供應商的手術燈，預料數日內完成巡查。專家亦會從手術燈的設計、物料及維修程度等方向調查，暫時看不到設計上有問題。問到為何事隔一日才公布，醫管局未有正面回應，僅稱事發後已即時跟進，亦需時整理資料，完成後已向公眾公布。

公共醫療醫生協會會長凌霄志在電台節目中表示，其他聯網醫院亦有使用同一型號的手術燈，遍布急症室、專科門診小型手術室及產房等，事件聞所未聞，希望醫管局盡快調查。據他了解，廠商已派人檢查聯合醫院內同一型號的手術燈，並發現有其他手術燈的螺絲同樣出現問題，顯示並非個別情況。他又指，手術前醫護會檢查器材，當中包括手術燈，若發現有問題會叫停手術。