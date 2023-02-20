屯門3學生疑吃「活力午餐」不適　校方強烈譴責令加強品質檢查

連鎖快餐店集團大家樂旗下的「活力午餐」，早前有學生進食後不適，該公司本月9日宣布今日(20日)及明日暫停向學校供應午膳，以檢視產製工序，事件影響不少學童。其中一間受影響學校屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學昨日發出通告，對午膳供應商飯盒接二連三出現情況，引致學生不適，予以強烈譴責。

通告指上周四(16日)學校一位小五女生食用午膳供應商提供的飯盒後不適，被按排送院治療後已無恙，翌日(17日)另外兩名學生亦食用午餐供應商飯盒後不適，到醫療室休息後回課堂繼續學習。校方對事件感到憤慨和痛心，已成立專責小組跟進，同時向午膳供應商表示強烈譴責，着令其承諾加強食材的品質檢查，以確保食物安全。校方將今日與午餐供應商再次面談，就飯盒質素及往後的安排作跟進，亦會緊密觀察活力午餐往後的品質及有沒有其他較好的供應商選擇。

教聯會副會長鄧飛今日在電台節目表示，當務之急是解決學生膳食問題，學校以往無發生過同類事件，一般無應急方案，另覓其他午膳供應商較符合經濟效益，但轉供應商要招標，作為應急方案，他冀教育局容許特事特辦。他又稱，以學生食物安全考慮，應先暫停「活力午餐」的午飯供應，事件仍有待當局加快檢查，了解成因。