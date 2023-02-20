台今起開放港澳客自由行　有港人等假期出發

相隔3年，台灣周一（20日）起重新開放港澳旅客前往當地自由行旅遊，上午9時起恢復辦理網上入台申請（網簽）。據東網記者了解，有港人此刻有意赴台自由行，卻因訂不到機票加上非假期，可能要等復活節。台灣同日亦解除室內口罩令，除2類場所和4種情況外，市民前往商場等公共場所毋須強制佩戴口罩。

為搶攻港澳旅客市場，台灣交通部觀光局和不同縣市紛紛推出旅遊套餐。台觀光局於今年台灣燈會期間已邀請香港旅遊業界、媒體分批赴台考察，並啟動主題旅遊行銷計劃。台媒周一報道指出，疫情前港澳旅客在台平均每人每天消費6,100元新台幣（約1,600港元），單是住宿花費佔三成。有酒店總經理表示，從上周開始港澳查詢訂房的數量陸續增加。

繼室外免戴口罩後，在台灣實施812天的室內口罩令周一起終於解除。除醫療照護和公共運輸2類場所仍須強制佩戴口罩、校園延至下月才解禁外，市民前往其餘公共場所可自行決定是否佩戴。台灣中央流行疫情指揮中心也列出建議戴口罩的4大情況，包括有發燒或呼吸道症狀、長者或免疫低下者、人潮聚集或通風不良的場合、密切接觸長者或免疫低下者。