入台證網簽今起恢復申請　同日放寬室內口罩令

台灣因新冠疫情而暫停開放港澳自由行，台灣早前公布今日(20日)上午9時起重新接受申請，同日當地亦進一步解除口罩令，除醫療機構及公共交通工具外，其餘無論室外或室內場均不用戴口罩。不少港人期待真正放鬆到台灣享受不用戴口罩下呼吸一口清新空氣，然而，東網記者於早上10時實測申請入台證，發覺該網站仍未運作，直至早上約11時始能正常填表。

台北經濟文化辦事處(香港)網站清楚列出各項入台證件，當中甲項為「香港、澳門永久居民申請入出境證」，下方亦列明「自2023年2月20日9時起開放港澳居民來臺自由行，恢復港澳居民網簽及雲端停留之申請。」然而，當記者在早上10時點擊相關連結後，多次反覆嘗試亦無法進入網站，即使成功顯示，卻為兩行紅字的告示，顯示「港澳居民網絡申請臨時停留許可(網簽)申請網頁，因應恢復港澳居民來臺自由行，本系統將於2023年2月20日早上9時開放受理申請」，直至早上約11時，終能登入相關頁面，必須以電子郵件驗證後才能進內填寫電子表格。

與香港政府在解除包括隔離令等防疫措施後仍然死攬口罩令的做法不同，台灣自去年12月逐步放寬口罩令。當地由今日起放寬室內口罩令，除醫療護理機構、公共交通等指定場所，其餘場所都毋須戴口罩，包括戲院、演唱會等。至於旅客入境時毋須出示檢測或疫苗接種證明，但在抵埗後頭8日，外出和乘坐公共交通工具時，都必須全程佩戴口罩。