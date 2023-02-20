47人初選案續審　 庭上播放新界東初選論壇片段

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，當中16人不認罪，今(20日)續移師至西九龍法院受審。庭上播放初選選舉論壇片段。控方表示要在稍後時間才能交代，如何具體運用論壇片段來指控各被告。有辯方大律師質疑，現已踏入審訊第11日，而被告亦已被捕2年，惟控方卻仍未能交代相關事項。

何桂藍代表大律師要求控方在播片前，先交代控方會否依賴其他人的言論指控何，若會的話是具體依賴甚麼言論。控方回應道，開案陳詞中控方已列明指控，而且控方仍在舉證階段，認為可以在之後陳詞時才處理有關事宜。何的代表大狀質疑，審訊已踏入第11日，而被告已被捕2年。法官亦表示，辯方有權知悉具體指控，控方另要交代所謂串謀謀劃是何時展開，參與者是何時加入。控方最終稱，會在辯方開始盤問區諾軒前交代上述事項。

庭上播放新界東初選論壇片段。民主黨林卓廷表示要勇敢對抗極權，無論支持甚麼黨派，都要在初選投票；公民黨楊岳橋稱議會、街頭或國際上，都會與香港人「齊上齊落」；陳志全說議會抗爭要升級。曾任職海關關員的林景楠表示會與港人抗爭到尾；何桂藍稱要將議會變成人民武器；鄒家成揚言要宣揚香港民族主義，抱「攬炒」意志。

案件編號：HCCC 69/2022