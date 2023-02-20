報告指科技及製造業遭網絡攻擊個案升　多受勒索軟件針對

網絡攻擊日新月異，有機構發表最新的《2022年第四季威脅形勢報告》，剖析相關趨勢，其中網絡釣魚個案顯著上升，未經授權的入侵亦由2021年佔所有個案的18%，大增至去年的25%，情況令人關注。該機構去年處理的事故應變個案中，最受網絡攻擊影響的5大行業包括專業服務業、醫療保健業、金融服務業、製造業、科技和電訊。

風險和財務諮詢解決方案獨立供應商德安華(Kroll)發表相關報告，指出雖然專業服務業是去年最受攻擊行業，但數字較前年微降(17%降至16%)；相反製造業(10%升至12%)及科技和電訊業(9%升至10%)個案有所上升。報告還提到，針對科技和電訊業的勒索軟件攻擊，去年第4季較第3季增逾1倍，針對管理服務供應商(MSP)的攻擊亦不少；黑客又利用供應鏈停擺對製造業的影響，用勒索軟件攻擊製造業，第4季個案按季增25%。展望今年，報告預測由ChatGPT等新技術推動的「網絡犯罪民主化」或引發進一步威脅。

Kroll亞太區網絡風險管理董事總經理鄭國誠表示，隨着去年加密貨幣價值和勒索軟件平均利潤均有所下降，預估今年勒索軟件服務(RaaS)組織將竭盡所能，擴展他們的收入來源，因此勒索軟件攻擊者可能會變得更具破壞性，預料大型資訊科技供應商會成為新目標，黑客更可利用有關供應商作為攻擊途徑，通過供應鏈入侵終端客戶。企業可採取特定措施，包括推行強制多重身份驗證、使用遙距桌面協定(RDP)、創建多個備份文檔及實行有效訪問管制。