批公僕5天工作周推行17年未全面落實　 議員斥製造同工不同酬

政府自2006年實行5天工作制，並表示會分階段推行。據政府文件顯示，截自去年9月30日有逾80%公務員按5天工作周模式工作。有議員今（20日）質疑政策推行至今已17年，但仍有約20%公務員未有按5天工作制工作，質疑當局推行不理想和「躺平」，斥政府變相製造另一種同工不同酬，公務員事務局局長楊何蓓茵回應指政府對全面落實5天工作制沒有目標期限，但稱無論多少天工作，工時亦是一樣，因此不會同工不同酬。

楊何蓓茵指目前有51個政府部門全面實行5天工作制，21個未完全落實，其中包括5個紀律部隊和16個文職部門。議員顏汶羽指政策推行17年，目前仍有約20%公務員未有按5天工作制工作，對於有沒有條件全面實施，「喺局長心中冇答案」，又指若政府對推行5天工作制都如此艱難，商界和其他如何推行家庭友善措施。勞工界議員周小松也指政府做法猶如認為製造另一種同工不同酬，質疑當局「躺平」使推行不理想。楊何蓓茵回應指政府要善用公帑，而不同工作模式的工時一樣，因此沒有同工不同酬情況。

政府部門應根據4項基本原則推行5天工作周，包括不涉及額外人手資源；不減少員工的規定工作時數；不削減緊急服務；以及在周六或周日維持必需的櫃台服務。議員郭偉強指局方現時「本末倒置」，因5天工作制為政策目標，卻被4項原則「框住」，致使未能推行，楊何蓓茵指政府要在可行情況推新5天工作制和善用公帑原則之間取平衡。