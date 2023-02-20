電話卡登記支援站2職員疑蛇王大覺瞓　網民譏「係咪中咗迷香」

電話卡實名登記制度已實施，所有未完成實名登記的電話儲值卡(俗稱「太空卡」)於本月23日後將不能繼續使用，政府亦於全港25個港鐵站設支援站，協助有需要的太空卡用戶完成實名登記。惟今早(20日)網上流傳3張照片，相信是攝於北角站的支援站，有一男一女職員無視人來人往的港鐵乘客，齊齊伏在桌面「大覺瞓」，即使被人近距離拍攝亦毫不察覺。事件在網上惹來熱議，有人戲稱兩人「係咪中咗迷香？」亦有人積極追問「仲請唔請人？」消息指，涉事職事已被解僱，東網正向商務及經濟發展局查詢。

貼文未有提及拍攝時間，從圖片可見，支援站前方有乘客路經，亦有乘客站在支援站附近等人，但一男一女職員無視眾人目光，伏在支援站的桌面上熟睡，其中男的以手當枕頭，女的則索性側頭貼着桌面，清楚可見其雙眼緊閉。網民紛紛在貼文留言，有人質疑「人來人往幾厚顏先瞓得著(着)？」有人問「可以訓(瞓)覺嘅筍工，唔駛(使)做耶~仲請人嗎」，爭取工作機會。另有人「幫口」指「其實人哋係咪未(到)開工時間，所以休息下？」對兩人是否偷懶有所保留。

政府於今年1月8日至本周四(23日)在全港25個港鐵站加強提供電話卡實名登記支援服務，當中包括北角站，以協助用戶完成登記，每日服務時間為早上9時至下午6時提供。另市民亦可到所屬電訊商門市或18間指定郵政局設立的服務櫃位求助。