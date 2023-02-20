議員質問特首政策組會否設KPI　組長指成果難以量化

今屆政府提出「特首政策組」，政府擬重組政策組的首長級編制，將過去創新辦的8個首長級常額職位轉為容許委任公務員或政府以外人員出任職位，另設39個非首長級公務員職位。立法會今（20日）討論有關事項，有議員質問會否制定績效指標(KPI)以考核政策組工作，以及政策組如何檢討成與敗，或政策效果不佳時如何交代，該組組長黃元山回應指政策組主要負責前期、長遠和戰略性策略研究，成果難以量化，又指研究成果會交予行政長官最終考慮，但未有正面回答政策效果不佳時如何交代。

黃元山及副組長林淑儀在會上指政策組每年有約1.3億港元預算供人力、研究員薪酬、研究資助計劃、內部研究項目、外判項目等，而職能則與創新辦相似，但會額外統籌施政報告撰寫、監察落實施政報告措施、為特首顧問團提供研究和秘書處支援，而過往創新辦會統籌跨部門政策推行，今屆則會交回相關部門跟進。黃指該組為內部研究機構，與其他政策局的功能不會重疊。

議員蘇長榮質問政策組會否制定KPI，議員梁子穎也指政策組的研究結果會否檢討成與敗，或政策效果不佳時如何交代。黃回應指政策組希望為特首提供更多政策考慮觀點和基礎，因此難以量化績效指標，而作為內部研究機構，主要負責前期和戰略性研究，但指最後會否化成政策局推進的政策，和「天時地利人和、整體」相關，最終研究成果也會交給特首，但會議期間，黃沒有就政策效果不佳時如何交代及會否檢討政策成與敗作出回應。