被入稟追討逾3,260萬元　蕭定一獲頒簡易判決須還款

前稱hmv數碼中國集團的中國創意數碼娛樂有限公司之主席蕭定一，去年8月被1間公司入稟高等法院，追討一筆3,260萬港元的欠款以及相關利息至少逾390萬港元。早前原告公司向法庭申請簡易判決，直接判它勝訴。高院聆案官法庭今（20日）開庭審理有關申請，結果批出判決，裁定原告勝訴。

本案原告浩瀚資產管理有限公司，被告蕭定一。原告於去年呈交法庭的入稟狀提出，要求法庭頒令被告根據他與原告於2019年11月14日訂立的擔保貸款協議，向原告償還3,260萬港元的欠款。原告又要求被告支付由2019年11月18日起至2020年11月17日，以12%年利率計算之利息共391.2萬港元，及其後以年利率24%計算之利息。

今天的簡易判決申請，原告和被告雙方都有派律師出席聆訊。原告一方向聆案官表示，開庭前已與被告方達成共識，雙方都同意針對被告頒布判決。聆案官因此就應原告方要求，頒布判決裁定被告敗訴，須向原告方支付上述欠款。

案件編號：HCA 1106/2022