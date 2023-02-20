北河同行今明為學校提供免費「及時飯」　解決師生無飯開困局

學校午膳供應商「活力午餐」今明兩天(20日及21日)暫停午飯供應，影響全港逾200間中小學約10萬師生。其中位於柴灣的救世軍中原慈善基金學校，早前透過辦學團體聯絡社企「北河同行」，今明兩天獲免費提供共780個午餐飯盒，予全校師生享用午餐。

校長鄧世豪表示，感謝「北河同行」無私及迅速地協助學校解決午膳情況，今日在職員及家長義工協助下，派發午膳過程順利。而為應對情況，校方亦調節多10分鐘予學生午膳，避免學生太匆忙。他補充，暫未收到午膳供應商進一步情況，校方已準備了麵包及乾糧，以備不時之需。

人稱「明哥」的「北河同行」創辦人陳灼明表示，由於提供學校午膳有較嚴規定，早兩天已有食環署職員到工場了解情況。他指，是次額外為學校提供午膳，沒有對恒常向基層派飯造成影響。他又透露，由於今次是外送午膳，為確保師生能享用熱飯，過程中做足保溫工夫，認為最重要是學生們健康。另外，為讓學生有均衡營養，今日飯盒有粟米雞肉、魚蛋及蔬菜，明天則為番茄肉片及雞翼。

就東網記者在場所見，學生們今日取飯盒回班房後已立即享用，且食得津津有味，相信學生們應對飯餸感滿意，同學們亦齊聲向「明哥」道謝。然而，記者發現飯盒分量頗大，如同成年人分量，校方則表示會與「北河同行」溝通，以避免食物浪費。