政Whats噏：梁栢賢上載練波短片　重出江湖有嘢講？

喺疫情爆發期間，唔少專家向政府建議應對方法，醫院管理局前行政總裁梁栢賢(PY)喺舊年6月更加「出山」，之後仲同政府官員隔空駁火，嗰次「出山」之前佢喺社交平台講打乒乓，而相隔擱筆兩個月，今日(20日)喺網上見到一段佢練波嘅短片。唔通係預告又再重出江湖？

嗰段網上短片只係見到PY一個人喺度練波，波枱前端就掛咗個網，主要係撈返啲波，唔使跌到周圍都係。PY就不停咁正手同反手開波，佢仲寫咗兩句，話「波係練㗎，唔勤力一定唔會打得好」，而前衞生服務界議員李國麟都有留言，叫佢加油，另有網友仲讚佢好勤力，係好學生。

其實PY一直都好留意疫情嘅發展，更喺社交平台貼文連番批評政府抗疫措施不濟，而喺舊年4月中疫情受控，佢就擱筆嘞！但冇耐就上載咗佢嘅打波相，跟住又再評論疫情同提出「復常之路」嘅建議，而喺6月仲同當局隔空駁火，仲質疑有啲人仲拖着復常後腿，「如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知」。

而喺政府推出0+3措施後，PY就去咗日本旅行，12月初返港後就喺網上發表《復常之路完結篇)》，話喺近日嘅種種訊息可見，內地防疫政策已逐漸由「圍堵」進入「緩疫」階段，預料好快會再放寬通關要求，進入「復常之路」。而呢次再上載打波短片，唔通係因為政府推嘅復常步伐太慢，做啲唔做啲，要求政府快啲取消口罩令？