調查指7成半受訪者憂樓價水平過高　逾半人稱現非買樓良機

本港房屋需求長期殷切，有調查發現，逾半市民認為住屋開支負擔頗重或非常重，包括供樓費用、租金、差餉、管理費、維修。至於本地樓市前景未明，56%受訪者仍認為目前並非買樓的合適時機，但比率已較去年同調查減少4.1個百分點。

中大香港亞太研究所於1月30日至2月9日期間，以電話方式訪問705名成年港人。結果顯示，認為房屋開支的負擔頗重或非常重的受訪者，分別達39.3%及15.6%，各按年升4.9和3.3個百分點；31.9%及7.3%人則認為開支不太重和完全不重，各跌6.1和2.2個百分點。

調查又發現，21.5%的受訪者認為現時是買樓的合適時機，按年升5.6個百分點，覺得並不是合適時機受訪者則佔56.1%，按年降4.1個百分點。75.8%受訪者則認為，現時香港住宅樓價水平過高，14.4%則覺得合適。展望未來一年住宅樓價走勢，35.8%受訪者預測估計樓價與現時相若，30.8%人預測會下跌，最多人估計將下降半成至少於一成；22.7%人則預料樓價會上升。