議員倡設20億基金　再撥10億助中小企拓電商業務

近年本港進出口業面臨嚴峻的挑戰。有政黨聯同研究機構今日（20日）發表研究報告，指香港外部經濟環境正出現急劇變化，若然依靠過去的貿易模式，國際貿易中心地位將岌岌可危，要求政府推動跨境電商發展，又建議在數字化經濟發展委員會之下，設立電商發展專員和專責小組，同時要求當局為本地出入口貿易商提供跨境電商的稅項優惠。

去年全港整體出入口貨值，出現近70年來的最大跌幅，分別下跌24.1%及20.3%。為推動貿易轉型及發展跨境電商服務，進出口界議員黃英豪建議政府，不單止設立電商發展專員和專責小組，同時撥款20億港元成立「跨境電商專項發展基金」，並用10億港元資助本地中小企業拓展電商業務，每家上限為5萬港元，估計首批可有2萬家企業受惠。

黃英豪又要求當局為本地出入口貿易商提供跨境電商的稅項優惠，為每家中小企通過跨境電商所得的利潤設立50萬港元的免稅額，同時主動向中央政府爭取，擴大國家《跨境電子商務零售進口商品清單》的覆蓋類別，推動更多具有香港知識產權及認證的產品進入內地市場。同場商會代表貝鈞奇認為，從目前香港經濟近況看，推出這些政策建議正合時宜，促請政府採納建議，以為香港經濟打下強心針，並增強新的發展動能。