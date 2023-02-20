酒吧男拳手涉無套強姦女同僚　獲裁定強姦罪名不成立

酒吧男拳手被指在3年前強姦女同事，完事後更稱「你咁唔想，咁我畀你走囉」，女方男友同晚獲悉後揭發事件並報警。他否認強姦罪，早前於高院原訟庭受審，在審訊近2星期後，9人陪審團今（20日）經過約3個半小時退庭商議，於下午一致裁定他罪名不成立。裁決後辯方一度要求由控方支付被告訟費，不過在法官要求另訂日子處理後，辯方決定自行撤銷申請。

本案被告陳永倫（34歲、報稱侍應），被控於2020年4月10日在元朗強姦女子X。據控方開案陳詞指，X經朋友介紹到酒吧任職拳手，職責是陪伴酒客猜枚，被告是她的同事，雙方多年前亦曾在同一酒吧工作，但當時並不熟悉。案發當日凌晨時分，2人如常在酒吧工作，準備放工時被告突然大力將X推倒至梳化上，並將她強姦。

X事後會合來接她放工的男友，惟她突然提出分手，後來更落車狂奔、蹲下大哭。男友追上後問詳盡緣由，X便拿男友的手伸入其內褲，後方感到有些濕漉漉液體後，X才透露被姦一事。X與男友之後嘗試返回酒吧尋找被告但不果，最終決定報案。

案件編號：HCCC 109/2021