車Cam直擊：淺水灣道青年鹵莽衝燈捱撞　撼爆「大銀幕」損手爛腳

過馬路無看清楚，心急一時可能負上性命代價！有網民今日(20日)上載一段長10秒的車Cam短片，片中顯示的拍攝時間為上周二(14日)下午時分，攝下一輛私家車沿淺水灣道往赤柱方向行駛，至近109號對出燈位時，司機依照綠燈「長驅直進」，惟一名站在行人過路處的青年懷疑「趕時間」，急不及待衝燈起行。人車當時僅距數米，青年雙腳再快亦快不過四輪，司機收掣不及，眼看青年被座駕炒上車頭冚，撞爆擋風玻璃再翻滾落地，不禁發出「嘩」一聲驚呼。途經市民聽到撞擊巨響，紛紛回頭張望，貌似亦被車禍場面嚇呆，片段則在一片惶惑氣氛中結束。

車禍片段一出，網民爭相發表意見，其中不少人質疑青年有心「碰瓷」(撞車黨)，「看似有備而來，專登衝出來」、「佢係見到架車嚟到先跑出嚟」，甚至謔稱為「自殺式襲擊」，亦有人相信青年是大意疏忽，「淨(剩)係望左邊就行出黎，完全唔望右」、「佢都無望過架車」，又同情司機「太蘑菇(無辜)了」；另有留言認為駕駛者一方同樣有問題，指出「行人過路處，無收慢」，司機要為車禍負上一定責任。

根據紀錄，該宗車禍是發生於當日中午12時許，事主為一名25歲男子，意外造成他手腳擦損，事後清醒送院治理，而姓甄(37歲)男司機則留在現場助查。案件列作「交通意外有人受傷」處理。