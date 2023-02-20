港發展晶片高增值行業　未雨綢繆促進經濟與就業

全球經濟不明朗，現屆政府「以結果為目標」，推出一系列措施，大力扶持創科及工業，近期更推出創科藍圖，當中包括推動微電子及晶片研發，業內人士指可帶動經濟增長，增加就業機會。

香港不少電子廠把生產線遷回內地，但採購、財務、產品開發與設計等工作仍留在港，為整個產業創造不少就業機會。

本港上市的信佳國際集團（港交所：0912）首席科技總監及電子業務行政總裁吳民卓說，該集團不少產品設計由本地團隊負責；他形容推動微電子政策有戰略眼光；電子業佔本港出口總額達六至七成，發展微電子業不但輔助廠商的元件供應，亦吸引外國企業來港設計晶片，帶旺本港整體經濟發展。

吳民卓是美國麻省理工的電子工程及計算機科學碩士及博士，亦擔任香港電子業總會副主席及應科院董事會成員，為工業發展出謀劃策。

吳民卓說，環球經濟不明朗，不少廠商對地緣政治因素須預先作出部署。由於大家擔心供應鏈有機會被中斷，廠家可能要開發專門的晶片設計，作為「買保險」，以免一旦遇上供應鏈受限還有應對方案。

「並非只有港商才會擔心，有外國廠商亦憂慮如地緣政治因素惡化，將來有可能導致產品無法銷往中國，失去龐大內地市場，所以考慮在港成立晶片設計基地，以防一旦遇上供應鏈斷裂，隨時有替代方案繼續供貨。」吳民卓說，業界普遍歡迎政府推動晶片研發以至製造，支持輔助本地供應，也吸引外來投資「做大個餅」，以微電子業作新經濟支柱。

他指出，較早前爆發新冠疫情，全球供應鏈不暢順，電子零件一度嚴重缺貨，港商亦受到影響，四出尋求替代方案，如本港發展微電子業，一旦再有危機發生，也能應對。

吳民卓說，香港有充分條件發展微電子，以往香港曾一度是半導體設計和生產基地，而近年仍有企業在做設計。吳民卓說，政府推出政策發展微電子，會吸引海外企業來港設立設計團隊，如果企業已有現成晶片設計，其實並不介意投產的地點，來港進行研發更可專門服務內地，保障未來收入，港商則可就地採購，大家互惠互利。

香港多家大學電子學科全球排名甚高，加上政府推動，晶片設計有機會成行成市，匯聚更多人才在港，更多企業參與晶片設計，將形成微電子生態圈。

吳民卓說，香港不缺人才，加上法制健全，知識產權具保障，外籍僱員願意駐港，香港一旦成功發展晶片生產，有機會進口晶片亦能夠替代。

舉例說，本港轉口電子產品往外地，內地產品其實是先進口外地晶片，在內地加工變製成品後再外銷。企業可在港設計提供予中國市場的晶片，現時內地進口晶片總值比石油還高，即使其中一成轉口改用本港生產替代品，肯定亦受惠不少。微電子業投資門檻雖然高，但回報潛力亦大，須放長遠眼光。

香港科技大學綜合系統與設計學部主任崔志英教授亦同意，香港發展微電子非從零起步。以科大為例，多年來在港培訓過不少設計人才，以往有畢業生因缺乏發展機會離港，如果有研發機會，本港不愁人才供應。

微電子業涉及大量工作崗位，過去10年就業機會不斷增加，外國和國內企業紛紛在港成立設計基地，如今學生的出路甚廣。不少人仍以為，電腦或手機才會用晶片，其實晶片用途極廣，各類電子設備和智能產品；電器、車輛、傳感器、都要大量採用晶片，還有不少新興用途，第三代晶片針對新能源和儲能，均要度身訂造，晶片設計愈是發達，各行各業愈受惠，可以推動經濟起飛。

科大也有世界級晶片研究，甚至將人工智能加入晶片。科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授為「InnoHK創新香港研發平台」旗下「智能晶片與系统研發中心」中心主任，帶領團隊推動前沿芯片設計和人工智能應用。

鄭光廷教授說：「香港雲集了多間世界級院校，微電子科研人員高度集中，為世界其他城市罕見。近年政府及業界亦在政策、資金以至把研發成果產業化方面做了不少工作，打造更完善生態圈。我深信隨着微電子中心落成，能進一步推動本港微電子業的整體發展，達致世界頂尖水平。」

崔志英教授認為，香港要發展微電子業，人才培訓規模要加碼，現時內地有5至10年經驗的晶片設計師，年薪愈百萬，搶人才充滿挑戰。香港擁有一流的研究人員和學術機構，科技園公司在元朗興建微電子中心（MEC），政府又積極支援企業設立研發生產基地，推動新型工業化，有助各行業轉型，微電子將會是香港炙手可熱的科技，潛力無限。