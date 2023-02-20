涉理大暴動於渠口逃離　鄭錦滿囚44個月　與同案2人提上訴

2019年11月執法人員封鎖圍堵香港理工大學期間，8人涉嫌意圖協助理大內的示威者逃避逮捕，當中包括前議員鄭松泰的助理鄭錦滿。其中5人否認妨礙司法公正罪，鄭另否認被加控的暴動罪，案件在區域法院經審訊。結果鄭錦滿被裁定暴動罪成，其餘4名被告則妨礙司法公正罪罪成，法官鄭念慈在本月11日判刑，判鄭錦滿入獄44個月，其餘4人則判監12個月至13個月。鄭錦滿與其中2名被告在判刑後，於上周四（16日）向高院上訴庭申請就定罪及刑期提上訴，案件暫未排定聆訊日期。

3名申請上訴的被告為鄭錦滿（34歲，前立法會議員助理）、馮思睿（37歲，舞台燈光工人）及何志豪（30歲，裝修工）。他們同被控於2019年11月20日，在香港連同其他人意圖妨礙司法公正，即妨礙香港警務處將會作出逮捕的作為。鄭錦滿在審訊中途被加控暴動罪，指他於2019年11月17日，在理大連同他人參與暴動。結果鄭錦滿意圖妨礙司法公正罪名不成立，但暴動罪成立，被判監44個月。馮何2人則意圖妨礙司法公正罪成，馮被判監12個月，何則被判監13個月。

據控方案情指，案發當日理大內有示威者利用地下渠道，繞過執法人員防線逃出理大。1輛私家車駛至暢通道南1個渠口旁邊，其中馮思睿和另1人在車上。另有同案被告將1根紅繩綁在石柱上，另一端則伸入渠內，另有他人幫忙拉繩。不久後鄭錦滿和另1名頭戴燈具及防毒面罩的人士從渠內爬出，其中一人就是鄭錦滿。同日清晨何志豪在忠孝街被拘捕，他及後招認想為從理大逃出的人士提供義載服務。

案件編號：CACC 34/2023