知專學院辦環保設計展覽　作品「轉廢為寶」喚醒大眾減少浪費

全球垃圾問題日益嚴重，每年數以億噸計的垃圾正威脅環境。為喚醒港人關注，香港知專設計學院即日起至7月5日舉辦《廢棄時代：設計能做甚麼？》展覽，場內多個作品透過不同方式，包括轉化廢物成寶貴資源、開發新物料和系統等，揭露現今社會「取用、製造和丟棄」（take, make and waste）線性經濟模式所造成的環境危機，冀入場人士反思現有生產方式和消費習慣，探討解決廢棄物方案。

是次展覽作為倫敦設計博物館（The Design Museum, London）巡迴展其中一站，有多名國際設計師參與在內。首部分《廢棄巔峰》展區以時間軸展示香港以至全球的近代廢棄歷史，其中一個裝置為「樽蓋鏈」，作品由超過6,600個樽蓋製成，全部樽蓋於英格蘭康沃爾郡（Cornwall）冬季時在各個海灘上收集得來。來自時裝界的Stella McCartney、Adidas和Bethany Williams亦展出其設計的可持續物料。

展覽亦有不少本地設計師參與，例如本地藝術家李孟康的雕塑作品《骸骨系列（二）—— 海龜》，探討人類行為與海洋生態系統污染之間關係；設計師張瑋晉的《BoomBottles》作品則是「轉廢為寶」例子，將香港日常丟棄物品設計成時尚便攜式喇叭；吳鋌灝設計的《相思木長椅》，透過使用傳統木工技術，將廢棄的木材融入家具設計中，美觀又實用。香港知專設計學院及香港專業教育學院院長王麗蓮認為，展覽指出當前的廢棄危機，以及設計在解決這問題所擔當的角色，期望能啟發學生、公眾探索設計如何轉化廢棄物成為有價值資源，從而推廣與地球共存的生活新方式。