特區救援隊土耳其救災　期間出動19次　搜救範圍達5個足球場

土耳其救災的特區救援隊於上周六(18日)凌晨安全回港，隊伍今日(20日)分享救災過程。當局表示，當收到土耳其的求助請求後，隨即聯絡多個部門，派出59人到災區拯救。特區救援隊指揮官于文陽表示，隊伍於本月8日出發，經土耳其伊斯坦堡，終在2日後到達災區，隊伍拯救期間出動19次，搜救2.8萬平方米，足足有5個足球場，且成功救出4名生還者，亦沒有隊員受傷。他強調，救援隊不辱負命，完成首次海外拯救行動，是多方支援的成果。

于文陽又提到，拯救任務極度艱巨，因為災區範圍極廣，幾乎所有樓宇都有倒塌。他們需要科技支援工作，包括利用無人機評估，熱力監察儀、生命探測儀、360度環繞鏡頭，以及搜救犬進入較細、較難進入的地方，找出生還者。

消防處署理消防隊目梁志宏則分享，曾在一次拯救行動時，收到居民的求助，指生還者尚在瓦礫下，故進入極小兼不能轉身的洞口，幸好發現被困者沒被重物壓着，仍有生命氣息，不過難處是要確認其身體情況，需派救護員了解，坦言「想即刻救都唔得」。最終被困者情況穩定，以脊椎板被救出，救援隊亦連帶附近救出3人，隊員均深感鼓舞，相信不放棄便有希望，亦感恩能運用已學到的知識拯救生命。