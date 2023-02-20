政府擬修例　海外律師來港參與國安案　法院須先取得特首證明書

壹傳媒黎智英擬聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen(又稱Tim Owen)來港，就其被控串謀外國或境外勢力危害國家安全案件辯護。港府今日(20日)向立法會提交文件交代修例建議，指提出法院在任何涉及國家安全的案件以專案方式認許之前，須向特首提出及取得證明書。文件又指政府現正就立法建議諮詢司法機構和兩個法律專業團體，並計劃在今年第一季或第二季向立法會提交條例草案。

因應全國人大常委會早前就《港區國安法》釋法，政府將修訂《法律執業者條例》，以處理海外律師參與國安案件的問題，並於今日向立會提交上述修例建議。有關證明書會由特首決定有關人士，於相關國安案件中以大律師身份執業或行事是否涉及國家安全，以及有關人士以大律師身份執業或行事會否不利於國家安全。

政府早前表明將會盡快修訂《法律執業者條例》，處理好沒有本地全面執業資格的海外律師參與處理涉及《港區國安法》案件的問題，律政司司長林定國接受傳媒訪問時表明正草擬修訂建議，希望盡快解決問題，目標上半年完成修例。