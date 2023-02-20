台景點商家準備迎港澳旅客　民宿推優惠

今日(20日)是台灣重開港澳客自由行的首日，台北士林夜市、新北淡水等部分景點商家已密鑼緊鼓準備迎接新冠疫情後的觀光熱潮。東網記者實地走訪台灣最多境外觀光客的旅遊景點商家，其中金瓜石某餐館曾姓女員工受訪稱，逐漸解封後觀光人潮漸浮現，希望港澳旅客能多多來當地觀光消費，「愈忙愈好」。

新北市瑞芳區九份老街一間賣花布鞋的店舖老闆Ray指出，在疫情尚未爆發前，本來就有不少港澳觀光客來其店採購，疫情期間他們也久違了，歡迎港澳觀光客能趁解封，前來九份觀光。當地一間民宿的賴姓員工直言，目前雖然尚未接獲公司方面通知有港澳自由行旅客訂房訊息，但很期待，「店家也有提供網絡預訂優惠折扣，也希望港澳遊客多多利用」。

九份老街另一間民宿的幹部莫小姐來自香港，她受訪時表示，希望這波開放港澳客自由行後，入住率能大幅提升。台北市捷運南京復興站旁的茶水檔李姓總經理指出，這幾年台灣觀光受到疫情衝擊是有影響，但其實不大，現在當局開放港澳自由行後，料想會有更多外地人來台觀光。

外界曾認為公布恢復港澳客自由行的時間倉促，不少港澳居民難以搶到機票。台灣旅行業品質保障協會公關主委李奇獄受訪時指出，台當局突然宣布上述措施，航空公司的航班可能一時之間難以立即調整增班，這是暫時訂不到機票的主要原因。李奇獄強調，需要時間讓航空公司去針對航運量作適當調整，期待兩岸旅遊也早日恢復常態。

駐台記者宋江誠報道