研究指樹種單一影響成效　拖慢森林恢復進展

植樹向來廣泛認為是促進森林恢復的最佳途徑之一，惟香港大學和專家最新研究發現，植樹時樹種若過於單一，森林恢復進展會受阻礙。以大埔滘自然護理區為例，影響最少達幾十年。

大埔滘作為本港首個自然護理區，建於1977年，佔地460公頃，自二次世界大戰後陸續種植馬尾松、白千層、紅膠木等樹種，目前擁有全港最大片的次生林。是次研究人員透過1956年和1963年航空照片中的植被類型，並結合大埔滘20公頃森林監測樣地資料作分析。結果發現，1963年時種植馬尾松的區域，幾十年後物種數量、個體大小仍然比其他自然恢復的區域低；一些原本沿溪流分布，在成熟林常見的樹種，在幾十年後亦無預期般擴散至整個森林範圍。

專家指人類一直認為砍伐森林後，能在幾十年內從草地、灌叢逐漸恢復為森林，而種樹能幫助森林恢復，惟是次研究結果反映過程並非如此簡單，如種植樹種單一，只種馬尾松或者有限的幾個樹種，不但不能幫助森林恢復，更可能成為阻礙。森林難以重建相應的生態系統功能，令昆蟲、鳥類和各種動物難以棲息。專家又指，在上世紀70年代，松材線蟲爆發導致大量馬尾松枯死，故相關區域又變回草地和灌木叢，森林恢復進度至少延後20、30年。