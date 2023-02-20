質疑起底個案多起訴少　議員憂執法力度不足

起底的投訴個案有所增加，惟僅3人被判有罪，多名議員憂慮起底成風，但執法力度不足。個人資料私隱專員鍾麗玲今日（20日）在立法會政制事務委員會指檢控過程需一定程序，強調目前在互聯網的起底訊息及因政見不同而作出的起底行為已大減。

鍾指自2021年10月修訂《私隱條例》並生效以來，公署合共處理2,128宗「起底」個案，並就其中114宗個案展開刑事調查，32宗案件轉介予警方繼續跟進。其中，已有5名被捕人士被落案起訴，被裁定罪名成立的有3人，當中已被判刑的有1人。

但議員廖長江關注起底個案多，但起訴少的原因，以及署方在執法及搜證的困難。鍾麗玲回應指由刑事調查到檢控都需要一定程序，有其他個案一直進行中，視乎調查結果會在今年之內完成工作。鍾又指署方會發出停止披露通知，目前已發出1500多個相關通知，成功遵從率亦超過9成，強調目前在互聯網的起底訊息大大減少，而因政見不同而作出的起底行為亦下降。

另一議員鄧飛指出署方執法的細節，舉例有專業黑客在境外進行起底行為，單憑署方人手會否執法困難。鍾指目前有既定機制與執法部門合作，過去亦曾與執法部門採取聯合行動，內容包括有立法會議員資料被起底。至於署方亦與海外私隱機構合作，包括發出停止披露通知書，當發現有海外平台沒有即時遵從通知時，署方會與海外對口單位跟進事件。

鍾麗玲又指署方亦收到很多查詢，即市民收到不明來歷的電話，並能說出自己的個人資料，她指會了解個案性質，是否涉及刑事成分，當有受害者被騙取金錢時，會轉介執法部門處理。