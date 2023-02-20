政Whats噏：明日大嶼惹爭議　林超英轟發展局唯我獨尊唔聽意見

各界都反對明日大嶼計劃，但政府仍然一意孤行，之前都有組織分析計劃嘅「禍害」，點知由甯漢豪做局長嘅發展局倒轉頭就喺網上貼文批評人地係「誤導言論」同「抺黑」，支持環保同保育嘅天文台前台長林超英睇到眼火爆，今日（20日）喺Facebook狂轟發展局一啲都唔顧及事實，只係得「激動」同「怒氣」，呢種「高高在上」同「唯我獨專」嘅態度絕不可取，仲建議發展局向房屋局局長何永賢學習，盡力向公眾解說，但有網友留言反駁，直指何永賢嘅網頁有好多「嬲嬲」。

其實林超英已多次反映對明日大嶼計劃嘅憂慮，佢今日喺貼文中亦話，細數外國同內地失敗嘅填海項目都係事實、客觀存在，雖然香港以前都有成功填海嘅例子，但係之前都屬於近岸淺海填海，而明日大嶼要往深海倒泥沙填海，根本完全唔係嗰回事。唔單止填海本身有可能失敗，佢提到政府依家忽視氣候變化海水上升，為香港增添本來冇嘅長遠同巨大安全風險，呢啲問題分分鐘跨世紀，「不能不理」啊！

問題多多又涉及大量公帑，被外界批評倒錢落海，點解政府仲要一意孤行呢？林超英覺得發展局局長應該要「有自我意志和思考能力」，而唔係因為某個官員決定咗推行就不顧一切盲目咁做，佢都話「人工島是二三百年時間尺度的大事，細細思量前路才是正道」，強調「為政必須善聽」，但發展局就只見激動同怒氣，甚至教訓啲團體同組織要喺設定嘅框架內「提出意見」，呢啲「高高在上」同「唯我獨專」嘅態度絕不可取，亦都係喺度製造內部矛盾同破壞社會和諧。

貼文狂轟發展局，亦引起唔少網友熱論，林超英亦有留言回應，仲建議發展局向房屋局長何永賢學習，話人地喺「簡約公屋」遭到多方提出質疑時，盡力向公眾解說，冇擺架子或隨便訴諸權威，言詞得體，既「動之以情」又「說之以理」，漸漸社會對簡約公屋概念就接受嘞，政府亦冇多咗「敵人」，反而可能多咗「朋友」，同發展局嘅做事作風天淵之別。

之不過，何永賢都畀人批評過無聽取民意、唔落區向市民解說，仲有市民喺林超英貼文留言反駁，直言「我也不接受簡約公屋計劃，用5年而沒有重用計計劃，極不環保，是小型大嶼」、「簡約公屋咪一樣，零諮詢，係去睇吓何局長Facebook不知幾多嬲嬲」。連林超英讚好嘅房屋局都畀市民話唔收貨，加埋發展局呢件事，唔知今屆政府有咩係大眾眼中嘅「良政善治」呢？