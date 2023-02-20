曾到訪有人吸食水煙的處所 兩青年失知覺 懷疑一氧化碳中毒

衞生署衞生防護中心今日(20日)表示，昨(19日)接獲聯合醫院通報一個懷疑一氧化碳中毒個案群組，涉及一名23歲男子和一名21歲女子。他們報稱昨日到訪有人吸食水煙的處所後失去知覺，被送往聯合醫院後，再轉送東區醫院接受治療。病人現時情況穩定，並已出院。中心呼籲市民應採取措施預防一氧化碳中毒。

中心表示，根據初步的調查資料，處所內有人報稱使用炭作吸食水煙時的燃料，而事發時房間內的所有門窗關上，正開動空調。發言人提醒，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料，例如煤炭而產生的副產品。市民應正確使用燃燒燃料的裝置，並須確保有良好的通風。

而曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

另外，水煙是吸煙產品，其所用的助燃物，例如煤炭在燃燒時會產生高濃度一氧化碳。由於吸食水煙時，使用者會吸得更深及時間更長，所攝入的有毒化合物份量一般比吸用捲煙時多。通常吸食1小時水煙的煙霧吸入量，可達一根傳統捲煙的100至200倍。此外，共用水煙器具會增加水煙使用者感染結核病等傳染病的風險。衞生署呼籲市民不要吸食水煙。