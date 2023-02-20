傳再有3小學生現食物中毒　疑與活力午餐有關

連鎖快餐店集團大家樂旗下的「活力午餐」，接連爆出飯盒質素有問題。消息指，再多3名學生在進食「活力午餐」的飯盒感不適，其中一名學生來自早前已出現食物中毒個案的屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學，而另外兩名學生則來自青衣某小學，受影響及確診食物中毒的學生，由最初的1人增至4人。

據了解，衞生署截至今日(20日)中午，已將兩宗與涉事活力午餐的懷疑食物中毒個案，轉介予食環署跟進，涉及兩間小學共4名學生，當中包括此前已出現學生個案的屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學。

此外，食環署今晚亦指出，署方已於早上約見活力午餐並要求其交代處理方案，包括需於日內就暫停供應飯盒一事提交書面報告，強調供應商有責任完善飯盒生產工序和確保食物安全；若發現有違規情況，必定會嚴肅處理。

另針對上周食環署從供應商設於沙田、元朗、東區和觀塘的廠房檢取11個食物及25個環境樣本化驗，結果全部合格。但針對食物中毒個案，食環署已指令供應商立即停止製作及供應涉事的食品，直至調查工作完成。