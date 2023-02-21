市建局與非牟利機構合辦院舍活動　促進院友身心靈健康

疫情持續三年，不少安老院舍為保障院友健康均「封院」，避免因探訪令長者受感染；惟部分院友因長期未能與親友見面而抑鬱、焦慮。正在深水埗進行多項收購重建工程的市區重建局，過去半年就為將受重建影響的區內安老院友，提供義工情緒支援服務，約80名長者受惠。

市建局表示，自去年10月起夥拍非牟利機構「黃金時代基金會」，推出為期半年的「健齡樂聚」長者活動，為住在安老院舍的院友提供身體和情緒健康支援。活動揀選了深水埗重建項目範圍及附近3間私營安老院舍作為試點，期間透過運用智齡科技，如用智齡機械人讓院友可與親友視像對話，同時協助護理員為長者量度及紀錄血壓、體溫等維生指數，再上載至雲端系統，減輕院舍職員的工作量。

此外，有關活動亦招募了10名長者義工，與4位來自東華學院護理學院的同學，組成3組義工隊到安老院舍探訪，又邀請展能藝術家教院友晝晝。其中藝術家Apple本為聽障人士，在活動中透過手語翻譯員，教院友以循序漸進方式畫畫，例如先做海綿印畫，慢慢提升至填顏色的「印花」創作，讓他們練習手指活動遊戲外，最重要是為他們解悶，以及在疫情中找尋歡樂。