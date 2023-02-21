科技園人才發展活動　助年輕人開展創科事業

香港科技園公司宣布舉辦「Talent Game On 2K23」，透過一系列人才發展及招聘活動，鼓勵本地及海外人才在本港蓬勃的創科生態圈開展事業。「Talent Game On 2K23」啟動，並以虛擬遊戲「職人冒險」為連串的活動打響頭炮，吸引不同背景、不論數理專科或非數理學科的人才加入創科社群。

虛擬遊戲「職人冒險」歡迎所有年輕人才、不同背景的大專學生及畢業生參加。參加者可從富有趣味和挑戰性的遊戲中，探索創科行業的工作機遇，更有機會爭奪終極大獎，前往世界科技聖地——矽谷交流創科。遊戲設有不同階段，結合線上及線下活動，讓年輕人以全新角度走進創科世界，激發他們的創科思維之餘，亦可成為他們發展創科事業的跳板。

由即日起至3月18日，有興趣參與活動的年輕人才可透過「職人冒險」虛擬平台完成解題遊戲， 解鎖於3月10、11、17及18日舉行的下一階段「科技大本營」，參與一系列為不同背景人才而設的園區探索活動，涵蓋的創科領域包括：人工智能與機械人、生物醫藥科技、數據、綠色科技和微電子。參加者可以在第二階段的「快閃波士」環節中，爭取由來自科技園公司園區頂尖的科技公司提供的工作面試機會，當中包括華為、商湯科技和艾睿電子等。而參與活動的公司亦會在第二階段的活動中與參加者分享最新的行業趨勢。表現優秀的參加者更有機會透過就業配對，即時獲取工作聘請機會。在最後階段，參加者會進行模擬工作測試，成功入圍並獲創科公司聘用者，將有機會踏上矽谷體驗之旅，與科技巨頭會面交流。