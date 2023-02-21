疫後復常市民新春勤拜年　環團料今年可回收800萬個利是封

農曆新年已過，利是封回收計劃亦將於下周一完結。環團預期社會復常下會回收到逾800萬個利是封，重回新冠疫情前水平。有設回收點的零售商稱，今年反應較往年熱烈，有人更持多個盛着利是封的垃圾膠袋交店舖回收，而回收到的利是封數量「幾乎逼爆個倉！」

綠領行動於過去14年的新春前後派發「新生利是封」及回收舊利是封分類重用。他們今年於全港逾300個地方設置收集箱，收集期至下周一。綠領行動總幹事何漢威表示，過去3年的回收量受疫情影響大減，去年僅收到300多萬個利是封，而今年大眾回復正常生活下，人人都出外拜年「逗利是」，於新春前派發重用利是封數量超出預期5萬個的情況下，相信回收量能升至過800萬個。

美妝連鎖店「莎莎」自2014年開始設立利是封回收點，由原初只在寫字樓收集，擴展至近8年的50間店舖，收集量亦由1.1萬個飆至2021年達160萬個，而去年疫情下回收量稍降。莎莎國際控股執行董事郭詩慧分享，近年愈來愈多客人帶同利是封到店舖回收，今年更有客人提着3大個裝滿利是封的黑色垃圾袋，到分店回收，令店員感到驚訝。原來該客人是教師，新春後主動於校園收集利是封，再親自交到收集點，而店舖亦立即安排運走利是封回中央貨倉。郭又提到，上月底收集期至今，其公司已收集到放滿8個卡板、逾100箱利是封，推算有逾80萬個利是封，幾乎追及去年約90萬個的水平，相信最終數量會再超去年數字。順豐速運(香港)公共事務及傳訊負責人廖家欣則指，今年首度協助提供智能櫃領取「新生利是封」服務，派出近8萬個利是封，又稱樂意探討未來在順豐站放置回收箱等配合計劃。

何漢威表示，近年自動黏貼封口的利是封於環保熱潮下已絕迹本港，印有生肖、年份的利是封收集量雖減少，但數量仍多，更開始興起以不同物料製成的利是封。他期望社會印製利是封上避免不必要的裝飾，方便市民重用、回收。