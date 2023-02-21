銀光一閃跨代藝術計劃　13組創作成果集結展覽

賽馬會「銀光一閃」跨代藝術計劃2023以藝術作為橋樑，讓兩代打破年齡、文化和價值觀等的差異，邀請祖孫兩輩一起參加一系列視覺藝術和表演藝術活動，包括鐵絲肖像畫、太極舞蹈、原創廣播劇、萬壽圖等。13組創作成果現集結成為展覽，即日起至2月26日，早上10時至晚上8時於荃灣愉景新城中庭展出。

由香港青年藝術協會主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會「銀光一閃」跨代藝術計劃，為期3年，透過藝術創作為橋樑，展開一系列以「跨代共融」及「創意老年」為概念的視覺及表演藝術活動，促進長幼兩代的聯繫和了解，讓大眾對老化帶來全新的註釋。透過多項藝術活動，讓青年認識銀髮族的故事與經歷，同時輸出快樂能量，為長者的生活增添刺激和色彩，宣揚銀髮族和年輕人一樣活得精彩的信念。

本年度計劃由去年6月至今年2月舉行，共有31位本地藝術家，過千名長輩、學生及老師參與，創作13組藝術項目，包括融合太極和現代舞的《相處之道》、無伴奏合唱廣播劇《港呢度》、肖像作品《鐵絲肖像畫》、蘊含祝福的《萬壽圖》、將美好回憶定格的《回憶寶庫：相片立體拼貼》、巨型曼陀羅畫作《點點曼陀羅》、舊物件故事分享《話當年跨代藝術活動》，以及在長者服務機構進行的布偶短劇《藝術到會：偶戲互動體驗》、數碼藝術應用程式《「銀光一閃」電子填色冊》、溫馨短劇《雷記奶茶走》、數碼科技藝術體驗《手指鼓之達人》，和小型音樂會《音樂快遞》。