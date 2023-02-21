蛇王爆不停　外判人員開工拉筋

食物環境衞生署人員屢被揭發工作期間「蛇王」，兩名身穿印有「食物環境衞生署」字樣外套的外判女工，昨早在啟德海濱公園扶着消防欄做運動拉筋，兩人疑在工作期間偷懶。食環署表示，經調查及跟進後，發現有防治蟲鼠服務承辦商的員工在上周五及昨日當值期間未有按照合約規定履行工作，署方會根據合約條款向承辦商發出失責通知書，並扣減服務月費。

有讀者向本報爆料，昨早8時半左右，在啟德海濱公園看見兩名食環署外判女工，扶着路邊一道消防欄拉筋，其中一名揹着斜揹袋的女工，一時把腳放在欄杆低處「鬆一鬆」，一時則把腳放在欄杆頂盡拉腳筋；身旁的及肩髮女工一同鬆一鬆之餘，又不時轉換位置，時而面向馬路，時而背向馬路。兩人忘形拉筋，即使成為途人鏡頭下的女主角亦懵然不知。

食環署接受本報查詢時稱會根據合約條款，向承辦商發出失責通知書，並扣減服務月費，並繼續密切監察承辦商服務表現，確保其服務符合合約規定。署方又表示一向對合約承辦商的工作表現有嚴謹的監察制度，派員突擊檢查，如發現承辦商的工作表現未能符合合約規定，會按合約條款向承辦商採取相應措施，包括口頭警告、書面警告及失責通知書，並扣減服務月費。

此外，正當港府着力改善環境衞生，並成立「地區事項統籌工作組」整頓衞生之際，卻有垃圾堆積放路邊兩個月，疑是有人偷懶無處理。另一名讀者向本報反映，有外判工人約兩個月前到黃大仙沙田坳道掃落葉，把落葉掃入黑色垃圾袋後便離去，惟垃圾袋一直無人理會，至昨早仍見有3大袋放路邊，膠袋亦「穿窿」，影響市容。讀者指該路平日甚多行山人士路經，希望食環盡快處理。