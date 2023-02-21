東方日報A1：懶清潔熟食中心　食署外判大覺瞓

政府外判工蛇王成風，工作時間瞓覺做運動，街道垃圾無人清，主責部門卻放任懶理，任由公帑被浪費。過往養不少「大懶蛇」員工的食物環境衞生署再下一城，被市民揭發西環士美非路熟食中心有通宵更清潔外判工當值時「蛇王」，工作毫不認真，躲懶不清潔該熟食中心，更全組總動員大覺瞓，甚至自備充氣床墊及眼罩幫助入眠，十分養生。工會指，食環署監工人數太少，造成外判工有機會「蛇王」；食環署則稱會調查事件。

食環署過往不少員工或外判工被揭「蛇王」，辦事成效低，現在又有一例！讀者關先生向本報報料，指位於堅尼地城的士美非路熟食中心，有食物環境衞生署的外判清潔公司通宵班員工「蛇王」。他指，該批通宵更清潔工有一位組長，帶領4名組員工作，全部5人上班都有偷懶，而且「蛇王」情況自去年10月起愈來愈嚴重。

關表示，該通宵班的工作時間由晚上12時至早上6時，而相關員工大約在每晚凌晨2時起便開始「偷懶」，部分人會睡覺，部分人則聊天，即每日當值「蛇王」近4小時。據他提供的照片所見，有人自備充氣床墊鋪在地面設計出舒適入眠環境，亦有人就地取材將多張有靠背的椅子拼在一起，組成龍床躺上去入夢。為免周遭環境影響睡眠質素，眾人都用眼罩或疑似外科口罩蒙眼遮光，更有人自備枕頭以免睡到頸梗膊痛。

關指，通宵班是負責該熟食中心的天花板和地面清潔，例如用「雞毛掃」清潔燈、風扇、燈喉、水喉的塵埃。由於該熟食中心的中班清潔工已完成大量清潔工作，故通宵班實際沒有太多垃圾需要清潔。他稱，自己居住在附近，經常到該熟食中心，見慣有關員工「蛇王」、「呃飯食」，狠批他們工作懶散浪費公帑。

香港食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑表示，現時食環署負責監督街市或熟食中心的人手較過往減少，以前可能有一至兩名食環署監督人員監管一個街市，但現在可能變為一至兩名監督人員監管一個區，導致一些外判工有機會偷懶。她指，外判公司通常獲食環署批予兩年合約，完約後可能不續約，相關情況造成不少外判員工不會視外判工作為終身職業，令他們沒有使命感，最終辦事馬虎。

食物環境衞生署發言人回覆本報查詢時表示，該署一向對合約承辦商的工作表現有嚴謹的監察制度，會派員突擊檢查，巡查對象包括在深宵時分提供服務的承辦商。發言人表示，該署若發現承辦商的工作表現未能符合合約的規定，會按合約條款向承辦商採取相應措施，包括發出口頭警告、書面警告及失責通知書並扣減服務月費。該署會就有關投訴跟進調查，並繼續密切監察承辦商的服務表現，確保其符合服務合約規定。

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