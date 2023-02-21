男警涉當值期間偷拍2女子　索取專家報告待4月再訊

五旬男警被指於去年當值期間，先後在大埔2所商場偷拍2名女子。他因此被控作出有違公德的行為及遊蕩導致他人擔心罪，案件今日（21日）在粉嶺裁判法院再提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官將案押後至4月18日再訊，讓辯方先為被告索取臨床心理學家報告，期間被告續准保釋。

53歲被告伍佩偉，報稱警員，據悉他已被停職。控罪指他於2022年5月31日，在大埔新興花園商場地下惠康超級市場作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即錄影或企圖錄影女子Ｘ的私密影片；及於同日在大埔超級城B區LOG-ON遊蕩，導致女子Ｙ合理地擔心本身的安全或利益。

控方今日表示已準備好答辯，惟辯方申請將案押後，以便為被告索取臨床心理學家報告，辯方表明這份報告會影響答辯方向。控方不反對押後，也不反對被告繼續保釋，但要求增加一項保釋條件，即不得干擾控方證人。辯方沒有異議，裁判官遂批准被告於候訊期間，續准以1,000港元保釋外出，期間不准離港，亦不可以接觸控方證人。

近年，警員淪為風化案疑犯屢見不鮮，去年1月，一名男警與女網民開房後涉偷竊女網友的信用卡及勒索對方2萬港元。同年5月，一名52歲男警被發現在大埔安邦路偷拍一名33歲女子；同月另一名休班警又被揭發在中環一日內偷拍10名女子裙底，於同年12月被判1年感化令。

案件編號：FLCC 1552/2022