強積金弊端多　跑輸通脹管理費高　9成半打工仔虧蝕

強積金計劃向來備受爭議，去年在環球經濟波動下更長期「見紅」，首10個月全港逾300萬，打工仔人均帳面虧蝕逾6萬元。有工會今日（21日）指近九成半打工仔去年強積金計劃結餘出現虧蝕，逾8成不滿意強積金的回報，近9成更指強積金未能應付退休生活開支，工會認為結果反映強積金制度未能有效保障僱員的生活質素，且未能發揮「保底」作用。

工會去年12月底至今年1月訪問了806位市民，其中近九成半指去年強積金計劃結餘出現虧蝕，逾8成不滿意強積金的回報，逾8成半受訪者認為強積金未能應付退休生活開支；不滿意回報的主要原因約有7成為「蝕錢」，其次是「跑輸通脹」及「管理費高蠶食回報」。

工會指政府應該承擔社會責任，確保強積金結餘可保本增值，保障工友退休後的生活，安享晚年，建議增設強積金保證回報計劃，回報率與通脹掛鈎。除此之外，政府早前承諾為低收人及自僱人士代供5%強積金，但需要待「積金易平台」(eMPF)全面運作後才能落實，惟傳出積金易平台的承辦店軟件進度落後，擔心導致代供強積金的措施也會一併延誤。工會建議政府應優先落實為低收入及自僱人士代供強積金的政策，督促積金易平台承辦商追回落後進度；亦要合理調整強積金供款上下限，建議調整入息少於1萬元的市民毋須供款。