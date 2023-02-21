內地基因科學家經「高才通」獲批來港　曾因非法行醫入獄3年

港府「搶人才」搶到不理有否犯案紀錄？曾因「基因編輯嬰兒」事件，在內地非法行醫罪成判囚3年的內地科學家賀建奎，獲批准以「高端人才通行證計劃」到港。賀建奎接受傳媒訪問時確認屬實，更表示正聯繫本港大學及公司商討合作，計劃從事與罕見遺傳病基因治療相關的科學研究工作。

勞福局局長孫玉菡回應傳媒提問時表示，「高才通」申請人提供的資料，若與事實有距離或作虛假陳述，申請會視為無效，即使已發出簽證，入境處處長會最後把關，有權取消及拒絕相關人士入境。當局承認申請人現時毋須提交犯罪記錄，重申不時檢討申請流程，包括相關人士抵港兩年後續證亦會重新審批，但不會對個別個案作出評論。

根據資料顯示，政府自去年底推出「高端人才通行證計劃」招攬高收入和頂尖學府畢業生，至今有逾萬宗申請，約有7,700宗獲批。東網正向統籌高才通計劃的勞福局查詢。

對於在內地有刑事紀錄，申請「高才通」時有否障礙，賀建奎就稱不想談細節，僅稱「香港是一個開放、包容的城市，看好香港的前景」。有法律界人士表示，曾有刑事紀綠的人若申請來港移民，一般都不會獲批，但「高才通」並非移民計劃，刑事紀錄並非很大的考慮因素。根據本港法例，任何人如明知而故意申報失實或填報明知其為虛假的資料，即屬犯罪，而任何獲發的相關簽證或逗留許可即告無效。