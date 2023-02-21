75%基層家庭無參與港府扶貧計劃　機構倡設三方戶口助長遠發展

港府推行「共創明『TEEN』」及「兒童發展基金」計劃，旨在增加貧窮兒童的資本，達致扶貧及擺脫跨代貧窮的效果。有機構調查發現，75%受訪基層家庭無參與以上兩個計劃，主因是不知道這些計劃。機構又指，參與者與導師接觸機會極低、計劃資金的限制、計劃所舉辦活動的達成率低於五成等問題亦影響計劃的成效。機構亦憂慮，有關計劃只有1年及3年期限，未能達致長遠儲蓄及累積資本的目標，建議政府應為每位香港兒童設立「兒童發展戶口」，由家長、政府、商界三方供款。

關注學童發展權利聯席表示，於上月至本月期間以網上問卷形式訪問了333個基層家庭，了解家庭對計劃的意見。調查又發現，三成參與計劃兒童過去3個月沒有與導師接觸，一成兒童三個月內只與導師見面一次。同時，四分一兒童與計劃導師關係疏離或十分疏離，三成半兒童與導師關係一般，沒有私下交流。結果反映師友關係未能建立，導師亦難以發揮影響兒童生命和人生態度的角色。

機構又指，計劃資金有限，同時亦限制了兒童使用資助的期限，如「兒童發展基金」要求兒童必須要在1年內用將資助用完，「共創明『TEEN』」則需要在一定時間內用畢首5,000港元，不能作為長期的儲蓄。加上，若兒童真的希望發展一項技能，並不是一件可於1年內完成的事，而是需要年月長遠的累積。故此，計劃的財政支援雖然對兒童達到短期目標有一定幫助，卻難以幫助兒童長遠發展。

兩個計劃均舉辦不同活動，以幫助兒童學習人生規劃、理財規劃、提升兒童的能力感，以及增進知識、興趣培養等為目標。然而，調查發現受訪家庭對於以上目標的達成程度都不足一半，反映活動未能達致預期成效。所以，機構則建議政府為每位香港兒童設立「兒童發展戶口」，戶口由家長、政府、商界三方供款，基層家庭可享更高存款利息或儲蓄配對等措施，供款可按家庭意願作儲蓄或投資用途。