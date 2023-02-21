港大揭兩蛋白酶加速感染新冠病毒　研究助了解冠狀病毒入侵機制

新冠疫情肆虐全球3年，原因之一是病毒在人與人之間有極高傳播力。港大醫學院微生物學系的研究人員發現，兩種新型宿主蛋白酶，即細胞膜上的「膜型基質金屬蛋白酶(MT-MMP)」及「去整合素金屬蛋白酶(ADAM)」，會加速感染新冠及Omicron變種株。新發現有助了解冠狀病毒的入侵機制，對應新冠大流行提供新方向，亦對研發針對Omicron的藥物非常重要。研究成果現已發表在國際科學期刊《Science Advances》。

新冠原始株在入侵細胞的過程中，需利用宿主蛋白酶切割病毒的刺突蛋白。研究人員表示，除了TMPRSS2，最近有證據表明其他蛋白酶，包括TMPRSS4、TMPRSS11D和TMPRSS13，同樣可激活細胞膜上的新冠刺突蛋白，惟仍未完全清楚其原因。團隊通過使用假病毒篩選系統，發現細胞膜上的MT-MMP及ADAM，能加速新冠病毒入侵細胞。

研究人員亦發現，「MMP抑制劑」在人肺及腸細胞中，新冠病毒複製率分別減少96%及85%，因此抑制宿主MT-MMP，可顯著降低新冠入侵及複製，有助對抗新冠。在倉鼠模型中，「MMP抑制劑」顯著降低新冠的肺部病毒載量，並減輕倉鼠肺部組織的損傷。至於在倉鼠的鼻甲和肺部中，更發現MT-MMP對應Omicron BA.1的效果，較新冠原始株更好；在抑制病毒複製方面，也較MMP抑制劑絲氨酸蛋白酶抑制劑更有效。另外，MT-MMP在機制上，能切割新冠的刺突蛋白及一種稱為血管緊張素轉化酶2的受體蛋白，促進刺突蛋白介導的合胞體形成，由此來加速新冠的感染。