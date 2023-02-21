挾13歲女童到梯間侵犯　積犯認企圖強姦4.18判刑

有風化案底的四旬積犯，在2021年於大廈內強迫1名剛放學回家的13歲女童隨他到梯間，並企圖強姦對方，最終未能成功把陽具放進女童體內而離去。他事後被執法人員拘捕，並於今天（21日）在高等法院原訟庭承認1項企圖強姦罪。法官決定先提取事主的創傷報告，並押後至4月18日判刑，期間被告須還押。

任職運輸工的44歲被告曾昭宇，被控於2021年4月21日在大圍某大廈的梯間，企圖強姦當時13歲的女事主X。控方透露被告患有抑鬱症，過往有11次案底，當中有4次涉及性罪行，其中2次與本案類同。控方指被告於2018年服刑完畢，從小欖精神病院獲釋，案發時與女友同住。

案情指X於當日下午1時許放學回家，被告隨X進入大廈升降機但沒有按按鈕。當到達X居住的樓層，被告先離開升降機，X其後準備回家，被告卻打手勢要X跟着他。X感驚慌，被告又一直尾隨她，使她不敢回家。之後被告按往X肩膀，並稱身上有刀，如不服從便割她的臉。X於是隨被告到梯間，被告用手掐X的胸部約半分鐘，再褪下她褲子並以陽具觸碰X陰道約半分鐘，X推被告腹部試圖推開他但不成功。不過被告的陽具一直沒有勃起，被告最終叫X穿衣離開。X回家後致電繼母把遭性侵一事告知，繼母報案求助。執法人員翻查閉路電視紀錄並鎖定被告，被告於翌日被捕。他在警誡下承認犯案，並稱在企圖與X性交時想起女友及以往服刑時的情景，最終放棄及離開。經檢驗後X的內褲發現有被告精液的DNA。

案件編號：HCCC 158/2022