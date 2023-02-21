輾斃朋友判囚不足兩年　律政司質疑過輕　貨車司機加監14個月

貨車司機於2021年與朋友在上水燒烤飲酒後，不顧友人勸阻堅持駕車離開，結果卻撞死追前勸阻的年輕友人。他出事後不顧而去，更一度拒絕自首。他於去年在區院承認危險駕駛導致他人死亡、醉酒駕駛及發生意外後沒有停車共3罪，被判囚22個月及停牌5年。惟律政司認為判刑過輕，向高院上訴庭提出刑期覆核。上訴庭今（21日）經開庭聽取控辯雙方陳詞後，批准律政司上訴並將刑期改為監禁3年，原本已服刑的被告須重新入獄繼續服刑。

高院署理首席法官麥機智指，本案的總量刑起點應為監禁5年，因被告認罪給予3份之1減刑，再因被告早前已服刑故再減刑4個月至監禁3年。法官又指會於稍後頒發書面裁決解釋裁決理由。被告羅兆堅（42歲）於去年6月原已服刑完畢，並於去年11月起在一間工程公司工作。律政司一方指，案件有明顯加刑因素，當中包括被告明顯酒醉，血液裏的酒精含量超標超過3倍，且曾一度拒絕自首，認為總量刑起點應為4年半。代表被告方的大律師則指，事發地點並非交通繁忙的地方，被告現時已有新工作且正重過新生，望法官毋須被告再入獄。

案情指2021年3月27日傍晚，被告與十多名朋友一同在上水文錦渡紅橋新村一貨倉車場燒烤。被告期間喝醉，且胡言亂語及情緒激動。至翌日凌晨12時許，被告突然表示要開車離去。席上多名朋友均勸被告不要駕車，惟被告不予理會。曾姓死者（27歲）追前，並拉開被告的車門圖勸阻被告，被告仍不理會，更開車倒後至撞到欄杆，再驅車向前離去。死者期間遭被告撞倒，遭車輾過2次，送院搶救後不治。被告朋友事後曾致電被告，着被告自首，被告一度拒絕。被告及後自首，經呼氣測試，現場錄得每100毫升呼氣樣本有72微克酒精，後回到警署再測則錄得64微克，超過22微克的限制。

案件編號：CAAR 6/2022